Un tesserino di riconoscimento per i rider | l’idea per combattere caporalato e sfruttamento

Un tesserino di riconoscimento per i rider: un’idea innovativa per combattere caporalato e sfruttamento nel settore della consegna. Alessio Badoglio, portavoce dei ciclofattorini di Terni, propone un sistema che consente di identificare i lavoratori attraverso un dispositivo che verifica le informazioni via smartphone. Scopri come questa iniziativa potrebbe cambiare le regole del gioco.

Il portavoce dei ciclofattorini di Terni Alessio Badoglio, 49 anni, ha ideato un sistema per identificare i rider: un tesserino verifica le informazioni con il telefonino.

