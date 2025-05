Un popolo in campeggio | Noi in viaggio da giorni Fra le tende c’è più gusto

Ti accoglie un ’Uè guagliò’ reso decisamente più spigoloso dall’accento tedesco. Il boccale di birra in mano è quasi un must del campeggio, fra tende, camper e roulotte ci sono coppie, famiglie e amici tutti intrecciati nel segno della Formula 1. C’è chi segue il grande Circus dai tempi di Verstappen, sì, di "papà Jos", come Tamara e Peter Lucassen, cittadini tedeschi ma originari della Germania, chi è entrato nel giro da poco, come una ’banda’ di ragazzi inglesi arrivati a Imola dopo un’estenuante maratona di 12 giorni di viaggio.."in treno". Fra i quattro camping allestiti dal Comune, nel terreno due passi dalla ’Vie en Rose’ ce n’è uno con vista e colonna sonora privilegiati dato che si affaccia sulla città e il suono dei bolidi arriva chiaro e forte. Tanti, anzi, quasi tutti sono alla loro prima volta qui. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un popolo in campeggio: "Noi, in viaggio da giorni. Fra le tende c’è più gusto"

