Un pomeriggio in rosa L’arrivo in Piazza i passaggi a Sinalunga e sulle strade bianche

Un pomeriggio in rosa si prepara a vivacizzare Sinalunga, con l'arrivo del Giro d'Italia che promette emozioni e colori.

Una corsa straordinaria richiede misure straordinarie: la macchina organizzativa del Giro d’Italia ha acceso il motore già da un po’, ma è inevitabile che domani la città possa vivere qualche disagio, per l’arrivo della carovana rosa all’ombra della Torre. Fastidi e impicci che, come ha sottolineato il sindaco Fabio, possono essere sopportati a fronte del ritorno, economico e di immagine che Siena, con orgoglio, avrà dall’arrivo nella Conchiglia della nona tappa della Corsa Rosa. Nel tracciato, che partirà da Gubbio (alle 13,05) e si snoderà su 181 km, con un dislivello di 2500 metri, e cinque tratti di sterrato, noti per il passaggio della Strade Bianche, i ciclisti taglieranno il primo traguardo volante al km 45, a Mercatale, per poi affrontare il primo Gran Premio della Montagna, la Cima, categoria 3. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un pomeriggio in rosa. L’arrivo in Piazza, i passaggi a Sinalunga e sulle strade bianche

Un pomeriggio in rosa. L’arrivo in Piazza, i passaggi a Sinalunga e sulle strade bianche

Tagliacozzo, al via la tanto attesa notte rosa. Domani, domenica di sport e cultura in piazza

È partita la notte di musica e spettacolo in attesa del Giro d'Italia a Tagliacozzo. Domani, tantissime attività sportive per grandi e piccoli TAGLIACOZZO – Sparo d'inizio per la Grande Partenza del ...

Tagliacozzo, prima tappa in rosa da record: bambini in festa, pane rosa e musica in piazza. Cresce il fermento per l’arrivo del giro d’Italia

Un fiume di bambini per la pedalata in rosa dei MagicRunners ... hanno fatto la fila per la maglietta di Marsicchio nel sabato pomeriggio. Il fermento per l'arrivo del Giro d'Italia nella città di ...

