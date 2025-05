Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia

Segnate in agenda alcuni appuntamenti imperdibili in tutta Italia! Il Brescia Photo Festival presenta due personali: “Giorgio Lotti. Fotografo di un’Epoca”, con una selezione di scatti critici sul sociale, e il viaggio nell'arte di Maria Vittoria Backhaus. Non perdetevi questi eventi culturali il 17 e 18 maggio!

Il Brescia Photo Festival propone due interessanti personali. Giorgio Lotti. Fotografo di un'Epoca con centinaio di scatti del fotogiornalista da sempre attento alle tematiche politiche e sociali. E Maria Vittoria Backhaus: un viaggio nel lavoro della fotografa milanese. Il 17 e 18 maggio torna a Palazzo Moroni di Bergamo l'evento dedicato all'arte della Seta, manifestazione dedicata alla storia di questo nobile tessuto, tra arte e artigianato, moda e design, scienza e letteratura. Footgrafia, a Torino l'Exposed Foto Festival: «Uno sguardo privilegiato sulla realtà» La sfida era spiegare che cosa vuol dire essere donna oggi, con l'aiuto della pittura, il disegno, la scultura, l'incisione. L'hanno raccolta diverse artiste, non solo italiane e WAW – Women at Work è il titolo della bella collettiva sulle "Forze femminili: Archetipi e Ruoli", curata da Alessandra Denza.

Come scrive elle.com: Avere vent’anni è il tema della XX edizione del festival della Fotografia Europea a Reggio Emilia: vuole mostrare le contraddizioni della Generazione Z, fin bilico tra sentimenti di solitudine ...

Scrive elle.com: Lo spettacolo AnMARCORD rende omaggio all’infanzia di Federico Fellini, riproponendo episodi realmente avvenuti: in un perfetto alternarsi di parole, immagini e musica, svela l’immaginario ...

informazione.it scrive: Il Salone Internazionale del Mobile di Milano è il più importante appuntamento dell’anno per l’industria del design: l’edizione 2024 aveva registrato oltre 370.000 visitatori. (Cose di ...

