un nuovo playground le proposte del comune

PISTOIA In un mandato e mezzo oramai abbondante, l'amministrazione comunale pistoiese a guida Alessandro Tomasi ha investito – e progettato – in maniera importante e continuativa sui parchi giochi, il verde urbano e le riqualificazioni di spazi che negli ultimi anni erano stati trascurati oppure in stato di degrado e abbandono, così come per aree sportive da rigenerare. Una linea che viene seguita anche dal progetto redatto dal servizio ambiente, verde e protezione civile, nella fattispecie dall'architetto Nicola Stefanelli, per quanto riguarda la partecipazione all'avviso pubblico del Ministero per lo Sport e i giovani per la realizzazione di playground in aree pubbliche "Sport Illumina" (un esempio è anche il via libera per la zona di Bonelle che trovate nell'articolo di fianco) e che è stata ratificata da una recente delibera di Giunta comunale.

