Un milione e 200mila euro per le strade di Pontedellolio Chiesa | Un significativo passo avanti

Un milione e 200mila euro saranno investiti nelle strade di Pontedellolio, segnando un importante progresso per la manutenzione infrastrutturale. Durante il Consiglio comunale del 28 aprile, è stata approvata una variazione di bilancio che garantisce risorse aggiuntive per migliorare l'efficienza delle strade e sostenere lo sviluppo della comunità .

Nuove e ulteriori risorse destinate alla manutenzione stradale a Pontedellolio. Il Consiglio comunale tenuto nella serata di lunedì 28 aprile ha deliberato una variazione di bilancio che comporterà un aumento della cifra a disposizione dell’Amministrazione comunale destinata all’efficientamento. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un milione e 200mila euro per le strade di Pontedellolio. Chiesa: «Un significativo passo avanti»

