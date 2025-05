Un cantiere abusivo per farsi il dehors Trovati 3 cinesi in nero e irregolari

Un cantiere abusivo è stato smascherato a Monza, dove tre lavoratori cinesi, irregolari e in nero, erano impegnati nella costruzione di un dehors non autorizzato per un ristorante. La scoperta ha scatenato un intervento mirato delle autorità, evidenziando le problematiche legate all'illecito utilizzo della manodopera e all'abusivismo edilizio nella zona di San Rocco.

Un cantiere edile abusivo, in cui erano impiegati lavoratori “in nero“, irregolari in Italia, per costruire un dehor abusivo. Grosso guaio per un ristorante cinese di Monza, ubicato nella zona fra il quartiere San Rocco e le vicine tangenziali. Qui si è dipanato un intervento molto puntuale e deciso della polizia locale di Monza, che attraverso il suo Nucleo Tutela del Paesaggio (foto di repertorio), a seguito di una segnalazione, ha scoperto l’esistenza di un cantiere edile irregolare. Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 10.30, gli agenti si sono recati presso il sito indicato, dove era stato segnalato un probabile abuso edilizio in corso. All’arrivo sul posto, tre uomini di nazionalità cinese, intenti a lavorare nel cantiere, hanno tentato immediatamente di allontanarsi, ma sono stati prontamente fermati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un cantiere abusivo per farsi il dehors. Trovati 3 cinesi “in nero“ e irregolari

