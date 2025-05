Un aiuto per cercare l’assistente familiare A Morbegno si presenta Badantezeropensieri

A Morbegno, arriva "Badantezeropensieri": la soluzione perfetta per chi cerca assistenza domestica. Questo innovativo servizio, frutto della collaborazione tra Confartigianato Sondrio, Caaf Sondrio e l'agenzia FamKare, semplifica la ricerca e la gestione di badanti, rispondendo a un bisogno crescente di supporto nella Valtellina. Niente più preoccupazioni, solo serenità.

Niente più problemi per la ricerca di un'assistenza domestica: in Valtellina è nato " Badantezeropensieri ". Il nuovo servizio promosso da Confartigianato Sondrio e Caaf Sondrio, in collaborazione con l'agenzia interinale FamKare, è dedicato alla ricerca e alla gestione di badanti e nasce da un'esigenza crescente delle famiglie. Oltre alla ricerca e selezione, eroga una serie di servizi di supporto per facilitare l'inserimento delle badanti nell'interesse dell'assistito e dei caregiver. Grazie all'accordo tra il Caaf Confartigianato nazionale e FamKare, è offerta la possibilità di accedere a una consulenza gratuita di un family coach che potrà aiutare a trovare la badante più adatta alle esigenze di ognuno. L'iniziativa sarà presentata giovedì 22 alle 17 nella Sala della Comunità montana Valtellina di Morbegno.

Un aiuto per cercare l’assistente familiare. A Morbegno si presenta “Badantezeropensieri“

