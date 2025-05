Umberto Contarello e ’L’infinito’ | | Amo i film perché portano lontano

‘L’infinito’ di Umberto Contarello nasce da una telefonata pomeridiana con Paolo Sorrentino: "Stavolta il film lo giri tu - dice il regista -. Lo scriviamo insieme, io lo produco". Contarello, che con Sorrentino ha scritto This must be the place, La grande bellezza e Loro, accetta "con incoscienza". E poi chiede: "Ma un film su cosa?". "Su di te - risponde Sorrentino -. Visto che lo dirigi e lo interpreti pure". Così il debutto alla regia arriva a 66 anni, dopo una carriera da sceneggiatore, in cui ha scritto per Carlo Mazzacurati, Salvatores, Bertolucci e Amelio. Stasera alle 20,45 il regista presenta ’L’infinito’ al Roma d’Essai. Contarello, Sorrentino ha raccontato che l’idea è nata dai ’lamenti’ telefonici tra di voi. "Dopo la mia lagna, Paolo mi ha detto: ‘Ma perché non fai tu un film, almeno una volta, così non ti lamenti?’. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

