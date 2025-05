Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani o Vlahovic? L' indirizzo di mister Tudor sembra già definito

Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare. Scopri le novità in tempo reale e non perderti le informazioni più rilevanti dal mondo bianconero, curate dalla Redazione di JuventusNews24.

Ultimissime Juve LIVE – 16 maggio 2025. Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l'attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L'indiscrezione. Ore 20:10 – A due giorni da Juve Udinese emerge un'indiscrezione che dovrebbe sciogliere un ballottaggio in attacco.

Juve, per Kolo Muani spunta il prestito con obbligo. In avanti torna di moda Adeyemi

Lo riporta msn.com: La Juve lavora alla conferma di Kolo Muani, ipotesi rinnovo del prestito ma con obbligo di riscatto nel 2026. Si tratta sulle cifre. In avanti piace il jolly Adeyemi. Vlahovic piace in Germania: probl ...

Lazio-Juventus LIVE 0-1: la sblocca Kolo Muani. Espulso Kalulu

Da msn.com: Lazio-Juventus, 36esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 71` Guendouzi ci prova dal limite dell`area: respinge la difesa della ...

Ultima sfida allo Stadium? Da Vlahovic a Kolo Muani, potrebbero lasciare la Juve

Riporta msn.com: Il serbo e il francese potrebbero disputare l'ultima partita casalinga in bianconero come i colleghi Conceição e Renato Veiga ...

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.