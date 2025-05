Ucraina summit volenterosi senza Meloni La premier | Noi coerenti no invio truppe

In un contesto di crisi geopolitica, il summit dei "volenterosi" si svolge senza la presenza della premier Giorgia Meloni, che ribadisce la posizione italiana di non inviare truppe in Ucraina. Un'immagine simbolica si staglia: il premier albanese, Edi Rama, accoglie la Meloni con sneakers bianche mentre affrontano la sfida della pioggia.

(Adnkronos) – Le sneakers bianche di Edi Rama che spiccano sul red carpet inzuppato di pioggia, mentre il premier albanese si inginocchia – un deja vu – per accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni; la foto dei leader del gruppo dei "volenterosi" (Macron, Merz, Tusk e Starmer, più Zelensky) durante la video-call con Donald.

