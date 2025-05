Ucraina summit volenterosi senza Meloni La premier | Noi coerenti no invio truppe

In un summit dedicato alla crisi in Ucraina, nonostante l'assenza della premier Giorgia Meloni, il gruppo dei "volenterosi" si è riunito. Le sneakers bianche di Edi Rama, simbolo di un'accoglienza amichevole, si contrappongono alla posizione ferma della Meloni contro l'invio di truppe, riflettendo una coerenza politica in un contesto di crescente tensione.

(Adnkronos) – Le sneakers bianche di Edi Rama che spiccano sul red carpet inzuppato di pioggia, mentre il premier albanese si inginocchia – un deja vu – per accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni; la foto dei leader del gruppo dei “volenterosi” (Macron, Merz, Tusk e Starmer, più Zelensky) durante la video-call con Donald Trump, dove l’inquilina di Palazzo Chigi è assente; e poi lo sguardo teso di Meloni, che convoca la stampa nella sterminata Piazza Skanderbeg per rispondere al fuoco incrociato delle opposizioni, che la accusano di mancare gli ‘appuntamenti’ con la storia. Sono alcune delle istantanee da Tirana, teatro della sesta edizione del vertice della Comunità Politica Europea. Un appuntamento che consente al padrone di casa, fresco di riconferma elettorale, di rilanciare le ambizioni europee dell’Albania, con l’orizzonte fissato sull’ingresso nell’Ue entro il 2030. 🔗Leggi su Ildenaro.it

