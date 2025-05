Ucraina morti 9 civili in attacco russo contro un minibus | Cinico crimine di guerra

Un attacco russo contro un minibus in Ucraina ha causato la morte di nove civili, sollevando accuse di crimine di guerra. Le parole dei rappresentanti ucraini sottolineano la gravitĂ dell'evento avvenuto il giorno dopo i colloqui di pace a Istanbul, evidenziando l'ennesima violazione delle norme internazionali e della dignitĂ umana.

L'attacco all'indomani dei colloqui di Istanbul: "Questo non è solo un altro bombardamento, è un cinico crimine di guerra. L'esercito russo ha nuovamente colpito un obiettivo civile, violando tutte le norme del diritto internazionale e dell'umanitĂ ". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ucraina, morti 9 civili in attacco russo contro un minibus: “Cinico crimine di guerra”

