Ucraina giorno di guerra 1 179 | le news in diretta

Il conflitto in Ucraina giunge al giorno 179, con sviluppi significativi dalle trattative a Istanbul. Kiev definisce le proposte russe "inaccettabili", mentre il presidente USA Donald Trump esprime l'intenzione di contattare Putin per chiarire le sue reali intenzioni. Segui con noi le ultime notizie in diretta su questa crisi in continua evoluzione.

Chiuso il primo round di colloqui a Istanbul, per Kiev da Mosca "proposte inaccettabili" Il presidente Usa Donald Trump: "Voglio chiamare Putin per capire le sue vere intenzioni"

"Tutti i leader capiscono perché non ci sono negoziati in corso per porre fine alla guerra: solo per la posizione della Russia, che sta solo cercando di intimidire tutti in Europa e continuare con la distruzione dell'Ucraina".