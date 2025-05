Ucraina e Russia | non c’è accordo solo scambio di prigionieri Meloni | Niente truppe italiane a Kiev Gelo con Macron

In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace. Mentre Meloni esclude l'invio di truppe italiane a Kiev e il gelo con Macron persiste, l'unico accordo significativo rimane quello sullo scambio di prigionieri tra le due nazioni.

Accade a margine del vertice della Comunità Politica Europea. In Albania c'è Volodymyr Zelensky, nelle medesime ore i colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina confermano la scarsa concretezza del tavolo di Istanbul. Che trova un unico accordo: quello sullo scambio dei prigionieri

