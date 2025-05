Ucraina drone russo colpisce un minibus di civili a Bipilonia | 9 morti e 4 feriti Le autorità | Cinico crimine di guerra

Un attacco aereo russo ha colpito un minibus di civili in Ukraina, causando 9 morti e 4 feriti. Le autorità locali denunciano un "cinico crimine di guerra" che infrange le norme del diritto internazionale. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, mentre il bus era in viaggio da Bilopillia a Sumy.

Roma, 17 maggio 2025 – Attacco russo contro un minibus di civili diretto da Bilopillia a Sumy: 9 morti e 4 feriti. Le autorità locali parlando di un " cinico crimine di guerra che viola tutte le norme del diritto internazionale e dell'umanità". È successo intorno alle 5 di questa mattina (ora italiana). È la risposta di Mosca dopo il fallimento dei negoziati di ieri in Turchia: una trattativa difficile che ieri ha visto la delegazione di Putin avrebb e portato al tavolo " richieste territoriali irricevibili " dall'Ucraina.

