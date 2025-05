Ucraina drone russo colpisce un minibus di civili a Bipilonia | 9 morti e 4 feriti Cinico crimine di guerra Putin invita la Lega Araba a Mosca

Roma, 17 maggio 2025 – Attacco russo contro un minibus di civili diretto da Bilopillia a Sumy: 9 morti e 4 feriti. Le autorità locali parlando di un “ cinico crimine di guerra che viola tutte le norme del diritto internazionale e dell'umanità”. È successo intorno alle 5 di questa mattina (ora italiana). È la risposta di Mosca dopo il fallimento dei negoziati di ieri in Turchia: una trattativa difficile che ieri ha visto la delegazione di Putin avrebb e portato al tavolo “ richieste territoriali irricevibili ” dall’Ucraina. Intanto Putin ha invitato i leader della Lega Araba per un vertice a Mosca fissato per il 15 ottobre. Ad annunciare l'iniziativa è stato lo stesso Putin, appena terminata la missione del presidente americano Donald Trump nel Golfo. Ultime notizie in diretta . 🔗Leggi su Quotidiano.net

