ucciso fuori da un bar di casazza i due imputati scelgono il rito abbreviato

Casazza. I due imputati dell’omicidio di Mykola Ivasiuk, ucciso il 19 agosto 2024 all’esterno del bar Rosy di Casazza, sono comparsi venerdì 16 maggio davanti al giudice delle udienze preliminari. Devono rispondere di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. PerchĂ© quella sera, in seguito a una banale discussione, Mario Romeo, calabrese di 39 anni, sferrò un violento pungo in faccia all’ucraino e, subito dopo, Mohamed Amine Mouhssine, marocchino di 33 anni, lo colpì alla nuca con una boccale di birra. La vittima cadde a terra e morì pochi minuti dopo, prima ancora dell’arrivo dell’ambulanza. Il pubblico ministero Silvia Marchina, titolare dell’indagine, vista anche la presenza di alcuni video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che immortalano tutta la scena, aveva chiesto e ottenuto per i due imputati il giudizio immediato. 🔗Leggi su Bergamonews.it

