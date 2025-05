Tutto pronto per la tredicesima Sem Run

Torna la Sem Run, edizione numero 13 e 53esimo Trofeo Elpidiense. La prestigiosa maratona che attraversa i luoghi caratteristici e le strade principali della città, si svolge domani, con partenza alle ore 9 presso il Casale CS di Quota CS. Tre le categorie della Sem Run: la 9.9km competitiva, a cui possono partecipare atleti regolarmente tesserati alla Fidal; 9,9 km non competitiva, aperta a tutti coloro che, per questa data, abbiano compiuto 16 anni; la passeggiata ludico motoria di 4 km, aperta a tutti (con minori accompagnati naturalmente). L’iscrizione alla maratona, indipendentemente dalla categoria, prevede il servizio di rilevamento del tempo con chip, maglia dell’evento, gadget e attestato di partecipazione. In questa edizione il colore della t-shirt della manifestazione è arancione, “un colore particolarmente stimolante, associato alla realizzazione di progetti e in grado di trasmettere ottimismo gioia, vitalità e forza” hanno pensato quelli dell’ Asd Atletica Elpidiense, principali artefici di questo evento sportivo la cui organizzazione ha richiesto mesi di lavoro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutto pronto per la tredicesima Sem Run

