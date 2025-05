Tutto pronto per il Torneo dei Rioni

Non solo un momento di sport, ma soprattutto una preziosa occasione di ritrovo e di socialità tra i tanti partecipanti. Al via la prima edizione del Torneo dei Rioni a Cerreto Guidi. L'idea era maturata da tempo, ora ci siamo: lunedì partirà il torneo di calcio a sette fra le contrade del Palio del Cerro. L'appuntamento è al campo sportivo Livio Lensi di Lazzeretto, con la prima edizione della manifestazione, tra tradizione e sport, durante la quale le quattro formazioni delle contrade del Palio di Cerreto Guidi si sfideranno per aggiudicarsi l'ambìto trofeo. Protagoniste di questa iniziativa al suo debutto, Santa Maria al Pozzolo, Porta Fiorentina, Porta Caracosta e Porta al Palagio, ma anche le quattro squadre che rappresentano le frazioni e più precisamente Lazzeretto, Stabbia Ponte di Masino, Stabbia Chiesa e Bassa-Gavena-Pieve.

