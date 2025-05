tutto il sartelli che non ti aspetti

Il MIC Faenza celebra i cento anni della nascita di Germano Sartelli (1925-2014) con “ Alfabeti di terra ” una mostra allestita nella Project Room dedicata ad un ciclo di lavori realizzati con la terracotta. La mostra - inaugurata ieri - si pone in dialogo con l’antologica, a cura di Claudio Spadoni, in corso fino al 13 luglio 2025 al Museo San Domenico di Imola, che racconta l’intero percorso artistico di Sartelli: dai collage degli esordi alle ultime carte lavorate. Nel suo vario e straordinario percorso artistico, Sartelli ha impiegato diversi materiali umili, inconsueti nella pratica artistica, riciclati e riutilizzati in modalità inaspettate, con un profondo sentire nei confronti della natura e delle piccole cose. Ragnatele, foglie, terra, lamiere arrugginite e intagliate, vetri infranti, cicche di sigarette, garze, tronchi d’albero, carte sono le protagoniste di un’attenta riflessione e di una poesia uniche, legate alle tematiche poveriste e precorritrici delle attuali riflessioni ambientaliste. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

