Grosseto, 17 maggio 2025 - Ci siamo quasi. Stasera Lucio Corsi si esibirà sul palco di Basilea per l’ Eurovision Song Contest. Un panorama internazionale per il cantautore italiano, ma soprattutto maremmano. “ Volevo essere un duro ” stasera verrà cantata sul palco, e trasmessa in Piazza Orto dei Lilli a Castiglione con il maxi schermo dalle 21.Dalle 17 gli Sbandieratori di Massa Marittima coloreranno le vie del centro e lo show itinerante di Bricco-Giocoleria Comica regalerà un pomeriggio di festa e divertimento per grandi e piccini. Soddisfatti e di supporto a Corsi, gli amici e membri del gruppo Iacopo Nieri, pianista e Filippo Scandroglio, chitarrista. FOTO M. BARBAGLIA - 29042025 MILANO, LUCIO CORSI IN CONCERTO ALL' ALCATRAZ “Ci siamo visti l’ultima volta a Milano - dice Nieri - a Lucio piace suonare in live in tour, queste sono sicuramente occasioni di visibilità. 🔗Leggi su Lanazione.it

Tutti pazzi per Lucio Corsi: maxischermi in piazza e in libreria per tifare: c'è la finale Eurovision