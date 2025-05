Tutti i dubbi sul ragionevole dubbio nella condanna a Stasi

Il caso di Garlasco, avvolto da mistero e controversie, solleva interrogativi fondamentali sul principio del ragionevole dubbio. Anche senza una conoscenza approfondita del delitto, l'importanza della certezza processuale emerge. Esploriamo come questo principio influisca sulla condanna di Stasi e le implicazioni di un verdetto in assenza di prove incontrovertibili.

Dal momento che non so niente del delitto di Garlasco, e ho appena letto per la prima volta, con cautela, l’esposizione che ne fa Wikipedia, avrei tutte le ragioni per tacerne. Tutte, tranne una, che riguarda il principio “secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilitĂ dell’imputato ”. Traggo questo dalla giurisprudenza della Cassazione, e richiamo l’attenzione sull’aggettivo, teoricamente superfluo, e ridondante, che qualifica ed esalta la “certezza”: “assoluta”. Ribadita dall’importazione dal diritto anglosassone della locuzione “ oltre ogni ragionevole dubbio ”, fondata “sul principio costituzionale della presunzione di innocenza e sulla cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale”. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tutti i dubbi sul “ragionevole dubbio” nella condanna a Stasi

Cosa riportano altre fonti

Al di là di ogni ragionevole dubbio

Come scrive studiocataldi.it: [Torna su] Ne consegue che, se l'imputato risulta probabilmente colpevole in base alle prove assunte, ma ciò nonostante permangono dei dubbi in ... principio del "ragionevole dubbio" deriva ...

Ragionevoli dubbi. A Garlasco riparte il reality show della giustizia

Da huffingtonpost.it: L’unica cosa seria da fare per salvare il salvabile della malmessa giustizia italiana (tanto inquirente, quanto giudicante) sarebbe scarcerare Alberto Stasi.

Oltre ogni ragionevole dubbio

Secondo msn.com: Mi limito a osservare che i magistrati, di ieri e di oggi, dovrebbero sempre farsi guidare dall’indicazione «oltre ogni ragionevole dubbio ... imparare a coltivare dubbi e al tempo stesso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nex-Gen: il nostro consiglio su una TV per tutte le tasche

Su PS5 e Xbox X sono arrivati alcuni titoli che hanno delle nuove performance grafiche. Ma se non si dispone di una buona TV la resa non sar? ottimale e non si potr? godere pienamente delle nuove implementazioni.