Tutti a casa di Antonelli Il Bologna abbraccia Kimi | Ci tengo a fare bene qui

Nel venerdì imolese di Kimi Antonelli, il sogno di un giovane talento si realizza: il Bologna Calcio arriva a casa sua. Grande tifoso dei rossoblu, Kimi ha vissuto un momento indimenticabile dopo aver partecipato alla celebrazione per la vincita della Coppa Italia. "Ci tengo a fare bene qui," afferma con entusiasmo.

Mettiamola così: la cosa migliore nel venerdì imolese di Kimi Antonelli è stata la visita del.Bologna Calcio. Il ragazzo targato Mercedes è un tifoso dei rossoblu, mercoledì notte aveva partecipato strombazzando ai cortei che sotto le Due Torri hanno celebrato la storica conquista della Coppa Italia. L’incontro. Così ieri quando Vincenzo Italiano e i giocatori si sono presentati nel paddock l’atmosfera si è subito scaldata. Anche perché il Bologna ha portato ai box la Coppa Italia, riconquistata a spese del Milan dopo 51 anni dall’ultima volta. Tutta la squadra ha scattato una foto con Kimi, in un immancabile diluvio di selfie. L’errore. In pista, invece, Antonelli ha conosciuto un venerdì complicato. Nulla di compromesso, i venerdì da Gran Premio servono proprio per sperimentare, verificare, studiare. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutti a casa di Antonelli. Il Bologna abbraccia Kimi: "Ci tengo a fare bene qui»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Bologna e Kimi Antonelli, abbraccio a Imola: “Ho fatto un gran tifo”. “Ti abbiamo visto in auto” / Video

Scrive msn.com: Scambio di magliette e battute al Gran Premio dove il pilota bolognese esordisce sul circuito di casa. Poi giro dei paddock per i ragazzi di Italiano ...

Antonelli, Imola è casa: “Ci sarà un grande tifo per la Ferrari, spero un po’ anche per me”

Segnala repubblica.it: Il diciottenne bolognese della Mercedes ha invitato nel box i compagni di classe e la prof di Economia aziendale. “È la gara di casa, mi piace anche la pista, ...

Kimi Antonelli festeggia in piazza a Bologna la vittoria rossoblù: “Gioia infinita”

Scrive ilrestodelcarlino.it: Il 18enne bolognese lo ha fatto con i suoi amici prima del weekend che lo vedrà impegnato a Imola. In tanti lo hanno riconosciuto e abbracciato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Kimi Antonelli in Formula 1 - baby pilota italiano con Mercedes nel 2025

E' venuto fuori dal programma junior del team proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto.