Tudor Juve lui non si sente inferiore a nessuno ma… Il suo futuro è in bilico! L’analisi delle parole in conferenza stampa e quella conferma su Conte

Igor Tudor, allenatore della Juventus, si presenta con sicurezza ma con il futuro in bilico. Nella conferenza stampa ante Udinese, le sue dichiarazioni rivelano un mix di determinazione e incertezze. Analizziamo insieme le parole del mister e la situazione attuale, compresi i possibili sviluppi legati a Conte. Una giornata cruciale per la Vecchia Signora.

Tudor Juve, dentro alle parole del mister in conferenza stampa: tutte le dichiarazioni e l’analisi sul suo futuro. Una conferenza stampa importante per quanto riguarda i contenuti espressi da Igor Tudor all’antivigilia della sfida contro l’Udinese. L’allenatore della Juve, oltre ad aver rivendicato il lavoro che ha fatto sulla panchina bianconera, si è detto “non inferiore a nessuno” al momento della domanda sull’ombra di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del tecnico croato è in bilico con alcune conferme sul concorrente principale, amatissimo a Torino: Conte. L’idea di Tudor è molto chiara: «Non penso al futuro e vivo alla giornata». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, lui “non si sente inferiore a nessuno” ma… Il suo futuro è in bilico! L’analisi delle parole in conferenza stampa e quella conferma su Conte

Cosa riportano altre fonti

Corriere di Torino - Tudor su sente da Juve

Segnala tuttojuve.com: Su Corriere di Torino: "Tudor si sente da Juve". Il traguardo è lontano due vittorie, ma è già tempo di bilanci. Igor Tudor non perde di vista il focus, ...

Conte Juve, Tudor non sente la pressione: «Non mi sento inferiore a nessuno! Vivo alla giornata e non guardo al futuro. Sto pensando a…»

Si legge su juventusnews24.com: Conte Juve, Tudor non sente la pressione: la risposta in conferenza stampa sul tecnico accostato alla panchina Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Juve–Udinese. Queste le par ...

Tudor gonfia il petto: "Sono arrivato con la Juve in una buca profonda. Io inferiore a nessuno"

msn.com scrive: Il tecnico bianconero presenta la sfida contro l'Udinese: "Assenze non banali. Al completo squadra forte e alla pari di tutti" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meloni alla conferenza sull’Ucraina: Unire sforzi per aiutare Kiev - Italia c'è

L'Italia ha fatto la sua parte per aiutare l'Ucraina e non intende smettere. Attualità - L'Italia ha fatto la sua parte" per aiutare l'Ucraina "e non intende smettere.