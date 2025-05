2025-05-16 19:08:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: “ Quando sono andato alla Juventus mi sono reso conto di non essermi mai allenato così duramente, nonostante nove anni allo United. In confronto a quello ero in vacanza. Pazzesco. “. Inizia così l’intervento di Patrice Evra al canale YouTube SDS, nel quale ripercorre la sua avventura in bianconero, dall’estate 2014 al gennaio 2017: “ Come terzino, poi, volevano che corressi 15km a partita. Ma eravamo la Juventus, quindi avevamo molto possesso palla, quindi in qualche partita ne ho corsi 10-12. Poi, il giorno dopo, non è un giorno di riposo, ma fai la sessione di allenamento e devi correre per altri 15km. Poi la Juventus fa analisi, hanno i computer. non puoi barare. Via, a controllare il battito cardiaco. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Dybala, addio alla Juve? Aveva problemi con Allegri. All’inizio lo hanno ucciso”