trump insiste la corte suprema non mi fa fare il mio lavoro

Donald Trump continua ad accusare la Corte Suprema dopo la sentenza che ha bloccato l'uso di una legge di guerra del 1798 per facilitare le deportazioni di migranti. "La Corte Suprema degli Stati Uniti non mi permette di fare ciò per cui sono stato eletto", ha attaccato il presidente in un post su Truth. "Questo è un giorno brutto e pericoloso per l'America!", ha aggiunto. 🔗Leggi su Quotidiano.net

