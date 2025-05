Tribunale Billet nuovo presidente Lunedì il passaggio formale

Lunedì 19 maggio alle 11:30, il giudice Stefano Billet assumerà formalmente il ruolo di Presidente del Tribunale di Pistoia. La cerimonia si svolgerà nell’aula Signorelli, alla presenza del Collegio penale, guidato dalla dottoressa Monica Magi e composto dai dottori Cerrone e Amoresan, segnando un’importante transizione per l’organo giudiziario locale.

Sarà il giudice Stefano Billet il nuovo Presidente del Tribunale di Pistoia. L’immissione in possesso delle funzione presidenziali avverrà in aula Signorelli lunedì 19 maggio alle ore 11,30, dinanzi al Collegio penale presieduto dalla dottoressa Monica Magi e composto dai dottori Cerrone ed Amoresano, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Pistoia Tommaso Coletta, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia avvocato Cecilia Turco, oltre che dei Presidenti delle camere penali e civili avvocati Daria Bresciani e Giovanni Giovannelli. Nato a Lucca nel 1964, già presidente della sezione penale del Tribunale di Pistoia dal luglio 2018 e presidente facente funzioni del Tribunale dallo scorso settembre 2024, dopo il pensionamento del dottor Maurizio Barbarisi, è stato nominato presidente del Tribunale di Pistoia da parte del CSM con delibera del Plenum dello scorso marzo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tribunale, Billet nuovo presidente. Lunedì il passaggio formale

