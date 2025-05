triathlon jeanne lehair si impone a yokohama alice betto ventesima in giappone

Nella notte italiana è andata in scena a Yokohama, in Giappone, la prova della categoria élite femminile della tappa delle World Triathlon Championship Series 2025: la gara si è disputata su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) ed ha visto il successo della lussemburghese Jeanne Lehair, mentre in casa Italia Alice Betto è giunta 20ma e Bianca Seregni si è classificata 37ma. La vittoria è andata alla lussemburghese Jeanne Lehair, che si è imposta in 1:51:33, andando a precedere di 4? la britannica Beth Potter, seconda in 1:51:37, e di 6? la teutonica Lisa Tertsch, terza in 1:51:39. E’ rimasta ai piedi del podio la statunitense Gwen Jorgensen, quarta in 1:51:52, a 19?, mentre è giunta quinta l’altra tedesca Annika Koch in 1:51:55, a 22?. Sesta posizione per l’ atleta individuale neutrale Diana Isakova in 1:52:03, a 30?, davanti alla messicana Rosa Maria Tapia Vidal, settima in 1:52:19, a 46?, alla svedese Tilda Månsson, ottava in 1:52:24, a 51?, ed all’altra statunitense Taylor Spivey, nona in 1:52:27, a 54?, mentre si è saliti oltre il minuto di ritardo con la decima classificata, la lusitana Maria Tomé, che ha chiuso in 1:52:41, a 1’08”. 🔗Leggi su Oasport.it

