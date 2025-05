Milano, 17 maggio 2025 – La Golf grigia si ferma di traverso in piazzale Principessa Clotilde, sul posteggio taxi d avanti all’ingresso dell’ospedale Fatebenefratelli. La ruota anteriore destra è bucata, s ulla fiancata ci sono le tracce lasciate da mani sporche di sangue che hanno tentato disperatamente di aggrapparsi. Dalla macchina scende a fatica un tredicenne egiziano, sorretto da un connazionale diciannovenne: ha un ferita al torace, il fendente gli ha perforato un polmone. Con loro c’è pure un rottweiler, a sua volta colpito da una coltellata: viene po rtato in taxi alla vicina clinica Sant’Angelo, ma le cure dei veterinari non basteranno a salvarlo. Il minorenne, invece, è fuori pericolo: finito subito sotto i ferri, è stato poi ricoverato in Terapia intensiva. Cos’è successo? La prima versione del diciannovenne rallenta inizialmente gli accertamenti investigativi dei carabinieri del Radiomobile e del Nucleo operativo della Compagnia Duomo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tredicenne accoltellato: la lite con lo spacciatore e il fendente al torace. È caccia al pusher