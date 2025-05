Tre scuole tutte per mano Alla scoperta della città

Tre scuole unite per esplorare la città hanno portato all’importante riconoscimento dell’istituto comprensivo Anna Frank, primo classificato alla manifestazione "Sì Geniale!". Sotto la guida della dirigente Margherita De Dominicis, il progetto vincitore, incentrato sulla continuità educativa, ha incantato il pubblico nello spazio espositivo "La Cattedrale" di Pistoia, coinvolgendo le classi 1A...

Primo posto per l’istituto comprensivo Anna Frank alla manifestazione "Sì Geniale!". La scuola guidata dalla dirigente Margherita De Dominicis è stata premiata allo spazio espositivo di Pistoia "La Cattedrale". Il progetto vincitore era dedicato alla continuità che ha visto protagoniste le classi 1A sezione 3 anni della scuola dell’Infanzia "A. Bertocci", la classe 2 A della scuola primaria "G. Michelucci" e la classe 3D della scuola secondaria "A. Frank". NeI mesi scorsi gli alunni con i loro i docenti, hanno lavorato sinergicamente, fianco a fianco, condividendo idee, esperienze e metodologie in un clima di collaborazione serena e costruttiva, sentendosi un’unica comunità educativa, in cui ciascuno ha potuto contribuire con entusiasmo e professionalità. Il progetto si è sviluppato attorno tante esperienze significative, arricchenti e profondamente umane. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre scuole tutte per mano. Alla scoperta della città

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nex-Gen: il nostro consiglio su una TV per tutte le tasche

Su PS5 e Xbox X sono arrivati alcuni titoli che hanno delle nuove performance grafiche. Ma se non si dispone di una buona TV la resa non sar? ottimale e non si potr? godere pienamente delle nuove implementazioni.