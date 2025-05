Tre cani salvati grazie al vicino Sempre chiusi nel box | chiama la Lav

Lucca, 17 maggio 2025 – Chiusi a lungo in un piccolo box, tre cani meticci da caccia sono stati salvati grazie a un vicino di casa che, oltre ad accudirli nel periodo di ‘prigionia’, ha attivato lo sportello Lav di Lucca per metterli in salvo. Adesso Blacky, Dik e Tony stanno bene, sono stati curati e due di loro hanno trovato una nuova famiglia: il più anziano e malridotto è stato adottato dallo stesso ragazzo che ha contribuito a farli uscire dalla gabbia. Dik invece, taglia medio-piccola di due anni, sta ancora cercando una casa. La storia risale a un paio di anni fa, quando Frederic Baroni – che al tempo abitava nella stessa corte del proprietario del box nella periferia di Lucca - dopo l’arrivo del terzo cucciolo, non è più riuscito a tollerare la situazione di crescente stato di incuria e trascuratezza – anche dal punto di vista igienico e sanitario – in cui vivevano i tre cani, rinchiusi una manciata di metri quadrati perché il proprietario non aveva tempo per loro. 🔗Leggi su Lanazione.it

