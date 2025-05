tram finale a ostacoli il passante lascia nel limbo il ponte di san donnino

Il tram potrebbe incontrare un ostacolo all’ultimo miglio. La linea rossa, al rush finale in San Donato, infatti, rischia di fermarsi proprio a San Donnino. Il nodo? Il famoso incrocio del tram con il Passante. In quel punto, come si legge nel progetto di Autostrade per l’Italia, si prevede "la sostituzione dell’attuale cavalcavia con un nuovo impalcato predisposto per la futura linea tranviaria e la realizzazione di una nuova viabilitĂ di collegamento". Un intervento – come si legge nei desiderata di Aspi – "che preserva l’area dal traffico di attraversamento, riduce le emissioni a livello locale, favorendo la mobilitĂ lenta". Niente da eccepire, se il Passante fosse partito e non rimasto al famoso "lotto zero". Lo stallo dell’allargamento di tangenziale e autostrada (dovuto in primis ai costi triplicati, lievitati a quasi 3 miliardi di euro) rischia, infatti, di avere impatti sul tram che troverebbe un blocco all’avanzamento del cantiere a San Donnino, rischiando così di non riuscire a proseguire verso il Pilastro allungandosi fino al capolinea della linea rossa, il Caab. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

