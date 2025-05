Luceverde Roma questo fine settimana il Giubileo delle confraternite che prevede tra i vari eventi oggi una processione della Madonna di Malaga tra il Colosseo è il Circo Massimo già le modifiche alla viabilità nell'area circostante Per consentire il regolare passaggio della processione si è reso necessario disattivare la rete aerea di limitazione elettrica dei tram e Pertanto fino a cessate esigenze la Sara sostituita da bus tra la stazione Trastevere Porta Maggiore fino a domenica 18 al Foro Italico internazionali di tennis a oggi si terrà la finale del singolo femminile al 17 possibili ripercussioni sul traffico in tutta l'area circostante soprattutto in occasione del match più importanti ai Monti Tiburtini per il quarantunesimo palio di sant'atanasio si terrà oggi la processione e domani il corteo storico modifiche divieti e la viabilità in diverse vie della zona Settecamini si svolgerà l'evento denominato festeggiamenti in onore di Santa Maria dell'Olivo nella fascia oraria 7 mezzanotte divieto di transito in via rubellia e in diverse altre vie per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-05-2025 ore 07:30