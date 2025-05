Tradimento replica puntate serali 16 maggio 2025 | Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera – venerdì 16 maggio – con la soap Tradimento (Aldatmak). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 48, 49 e 50 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. Mualla scopre da Oylum che Ozan le ha detto di incontrare l’assassino di Behram. Furiosa, si reca da Ozan con Nazan, Kahraman ed Ensar per chiedergli spiegazioni. Zelis continua a nascondersi a casa di Mualla. Quando Ilknur scopre che è stata proprio la figlia a far sparare a Behram, decide di ricattare Tarik. Ilknur nasconde Zelis nella sua stanza, ma la ragazza tenta di fuggire. Mualla sospetta di Ilknur, la quale finge di non sapere dove si trovi sua figlia. 🔗Leggi su Superguidatv.it

