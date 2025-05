Tra passerelle e simboli la moda riscopre la spiritualità

Life&People.it In un’epoca dominata dall’incertezza e da un costante bisogno di riconnessione interiore, la moda torna a guardare alla spiritualità come fonte di ispirazione. Non si tratta di religione in senso stretto, ma di un’estetica del sacro, di una ritualità simbolica che si insinua nei tessuti, nelle forme e nei gesti. L’abito rituale rinasce in passerella, non come nostalgia, ma come risposta contemporanea ad un vuoto di senso. Quando la moda diventa rito. Ogni sfilata è, in fondo, un rito collettivo: ma negli ultimi anni, il confine tra spettacolo e cerimonia si è fatto ancora più sottile. Le collezioni sembrano costruite come liturgie laiche, in cui moda e spiritualità si fondono per evocare altri mondi. Pensiamo a Maria Grazia Chiuri per Dior, che ha spesso fatto sfilare le modelle in ambientazioni evocative: boschi misteriosi, templi immaginari, cattedrali di luce. 🔗Leggi su Lifeandpeople.it