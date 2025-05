Tra meccatronica logistica e design | l’anima di mare dell’Università di Genova

L'Università di Genova, con la sua anima marina, rappresenta un punto di riferimento per la meccatronica, la logistica e il design. Anche se è un ateneo generalista, offre corsi innovativi nella nautica, attrattivi per studenti stranieri. Nel prossimo anno accademico, nuovi insegnamenti in cinese e arabo si affiancano a programmi condivisi con l'Europa.

Anche se si tratta di un ateneo generalista, gli studenti stranieri cercano l’eccellenza di corsi innovativi legati alla portualità e alla nautica. Insegnamenti condivisi con l’Europa, insegnamenti in cinese e arabo: tutte le novità del prossimo anno accademico 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Tra meccatronica, logistica e design: l’anima di mare dell’Università di Genova

Approfondimenti da altre fonti

Tra meccatronica, logistica e design: l’anima di mare dell’Università di Genova

genova.repubblica.it scrive: Anche se si tratta di un ateneo generalista, gli studenti stranieri cercano l’eccellenza di corsi innovativi legati alla portualità e alla nautica.