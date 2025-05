La Divina Commedia dei milanesi va in scena alla Stazione Garibaldi FS della MM2 (sì, consigliamo di arrivarci con la verde, la “proletaria“). I gironi: dalle sotterranee “suburbane“ ai pennacchi dei grattacieli in piazza Gae Aulenti; in mezzo il Purgatorio (il lavoro in uffici e altri ambienti deputati), che lasciamo perdere. Saltiamo subito sul “Paradiso“ Unipol Tower. Dove ci riceve il direttore Communication e Media Relations per presentarci il CUBO ambrosiano, terza sede del museo d’impresa del gruppo. Dottor Vittorio Verdone, il nome è coerente con la locale geometria urbanistica di piani, rete, aree? "Poliedro affascinante, il cubo. Favorisce stabilità , precisione, sicurezza. La base per la creatività . Con CUBO (nome che identifica da più di 10 anni il nostro progetto multidisciplinare), cominciando da Bologna non facciamo solo mostre, ma cultura". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torre Unipol: arte al CUBO. Memoria, futuro, protezione: "Il nostro museo che impara al confine tra reale e digitale"