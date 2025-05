Torna la festa di strada in via Massarenti

'Massarenti in festa'. Domani torna la tradizionale kermesse di strada che prevede un ricco programma di eventi. Domani, quindi, dalle 10 alle 20, da via Libia a via Rimesse, via Massarenti sarà libera dal traffico: inaugurazione a suon di musica con la Banda Donizetti di Casalecchio di Reno, poi lo 'Stramercato' (il mercato degli ambulanti), tanta animazione per bambini, con gonfiabili e attrazioni. Non mancherà la musica dal vivo e gli stand enogastronomici per una sosta. Nel corso dell'intera giornata tutte le attività della via resteranno aperte. La festa, però, comporterà alcune modifiche alla viabilità. Dalle 7.30 alle 21.30 (di domani) in via Massarenti divieto di transito dei mezzi da via Libia a via Rimesse; via Palagi direzione consentita dritto e sinistra all'intersezione con via Massarenti; via Libia direzione consentita dritto e destra all'intersezione con via Massarenti; via Bentivogli direzione consentita dritto e destra all'intersezione con via Massarenti eccetto bus e taxi a cui è consentita la svolta a sinistra.

