torna il festival di bandiere l evento apre all archidado

Torna l’appuntamento che celebra l’arte della bandiera in tutte le sue forme. Oggi e domani Cortona tornerà ad ospitare il festival internazionale "Bigordi Banderie" organizzato dal Gruppo storico e sbandieratori con il contributo del Consiglio dei Terzieri, la collaborazione con l’associazione internazionale European Confederation of Flags, il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Associazione Storica della Regione Toscana. Un evento che segna l’avvio dei festeggiamenti legati alla giostra dell’Archidado che si apriranno ufficialmente la prossima settimana. Oltre ai padroni di casa del Gruppo Storico di Cortona saranno presenti alla manifestazione gli Sbandieratori di Tortosa ("Abenderats de Tortosa"), che si sono esibiti la prima volta nel 2003 e che si muovono in Spagna, Francia e Portogallo e Italia e la Federazione Balestrieri Sanmmarinesi di San Marino, che dal 1982 è composta, oltre che da Balestrieri, anche da Sbandieratori, Tamburi e Chiarine. 🔗Leggi su Lanazione.it

