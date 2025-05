torna dimondi il lungo festival che celebra la world music

È il più grande festival diffuso di world music in Italia, DiMondi, che inaugura questa sera in piazza Lucio Dalla, sotto la Tettoia Nervi. Un cartellone ricchissimo, che animerà lo spazio sino al 12 ottobre con una fitta serie di concerti che porteranno a Bologna artisti da ogni angolo del pianeta, ognuno con il suo specifico linguaggio, sempre aperto agli incontri e alle condivisioni. Dall’Africa al Sud America, sino all’Europa e, naturalmente all’Italia. Così, per inaugurare la manifestazione, salirà questa sera alle 21 sul palco Cisco, uno dei protagonisti più amati del folk rock, per molti anni voce dei Modena City Ramblers, con i quali ha inciso uno dei loro lavori più celebri, ’Riportando tutti a casa’, il cui anniversario, è uscito 30 anni fa, viene festeggiato adesso in un lungo tour, dove verrà riproposto insieme ad alcuni brani inediti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

