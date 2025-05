SANT’ELPIDIO A MARE (Fermo) Il Gruppo Tod’s, azienda leader nel settore del lusso Made in Italy, annuncia la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2024 e del Video Manifesto, che raccontano le attività e i traguardi raggiunti nel percorso aziendale sui temi ESG. Tod’s PACT è il nome scelto per racchiudere l’impegno del Gruppo nella sostenibilità, acronimo di Persone, Ambiente, Cultura e Territorio. Le persone sono l’asset centrale del Gruppo, con 5.267 dipendenti (46% in Italia), in crescita per competenze (oltre 98.300 ore di formazione nel 2024) e diritti, confermati dalla certificazione UNI PdR 1252022 sulla Parità di Genere, rinnovata nel 2025. Tod’s investe nell’Intelligenza Artigianale con la “Bottega dei Mestieri” (quasi 300 tirocinanti attivati dal 2012) e supporta la filiera italiana: il 94% dei fornitori e il 90% dei laboratori sono in Italia (59% nelle Marche), con collaborazioni consolidate (64% da oltre 4 anni). 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tod’s, report di sostenibilità 2024. Le persone asset centrale del Gruppo