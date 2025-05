Todi modello sui rifiuti Più differenziata e meno Tari

Todi si distingue come esempio di eccellenza nella gestione dei rifiuti, con il miglior servizio di raccolta differenziata dell’Umbria per comuni sopra i 15.000 abitanti. I risultati ottenuti testimoniano l’impegno per un ambiente più pulito e sostenibile, contribuendo a una significativa riduzione della Tari per i cittadini. Un modello da seguire per le altre realtà.

TODI – "Todi è il Comune con il miglior servizio di raccolta differenziata dell'Umbria per i comuni sopra i 15.000 abitanti. La sua gestione ha raggiunto risultati straordinari che riflettono l'alta qualità dei servizi offerti ai cittadini e l'impegno per un ambiente più pulito e sostenibile". Con queste paroleForza Italia evidenzia le azioni concrete di un'amministrazione "attenta alla esigenze della comunità": grazie a una gestione oculata delle risorse e a politiche fiscali mirate, Todi mantiene la Tari tra le più basse sia a livello regionale che nazionale, offrendo un significativo sollievo economico alle famiglie e alle imprese locali. "In un periodo in cui, a livello nazionale, molte amministrazioni si trovano costrette ad aumentare la tassa sui rifiuti con incrementi che vanno dal 6% al 12% - afferma il segretario Renzo Boschi - il Comune di Todi ha scelto un approccio prudente e responsabile, approvando un Piano Economico Finanziario che prevede un aumento contenuto del solo 2%.

