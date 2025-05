Thuram torna titolare! Inzaghi scaccia via i dubbi per il partner

Marcus Thuram è pronto a guidare l’attacco dell’Inter nella sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio, valida per la penultima giornata di campionato. SCELTE – L’attaccante francese, protagonista di una stagione brillante, partirĂ dal primo minuto, confermando quello che si è visto in questi giorni ad Appiano Gentile sotto lo sguardo attento di Simone Inzaghi. Accanto a lui, ci sarĂ quasi certamente Mehdi Taremi, preferito a Marko Arnautovic per l’avvio della gara. L’austriaco, autore di alcune buone prestazioni nelle ultime uscite, rappresenta una garanzia di esperienza e fisicitĂ , e Inzaghi potrebbe schierarlo a partita in corso. L’ex Porto, Taremi, avrĂ la sua seconda chance di fila, in un’ormai consolidata staffetta che consente a Inzaghi di gestire al meglio le forze offensive in vista della finale di Champions League del 31 maggio. 🔗Leggi su Inter-news.it

