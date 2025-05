Thuram si torna a correre! Si punta a un doppio record – CdS

Con il rientro di Marcus Thuram, l'Inter si prepara ad affrontare la Lazio in una sfida cruciale. Il giovane attaccante, autore di 18 reti stagionali, punta a consolidare il suo status di bomber e a raggiungere un doppio record. La squadra di Simone Inzaghi spera di beneficiare del suo talento in un momento decisivo della stagione.

In vista della delicata sfida contro la Lazio di domenica sera, in casa Inter Simone Inzaghi può tornare a sorridere con il rientro, scrive il Corriere dello Sport, di Marcus Thuram. LAVORO – Con 18 reti stagionali, Marcus Thuram si è ormai guadagnato a pieno titolo l’etichetta di bomber. Arrivato all’Inter due anni fa dopo un solo anno da centravanti puro al Borussia Moenchengladbach, l’attaccante francese è cresciuto in modo evidente, anche grazie alla guida di Simone Inzaghi, maestro nel valorizzare i suoi attaccanti. I 18 centri attuali rappresentano già il miglior bottino stagionale della sua carriera, superando i 16 gol segnati in Germania. Anche in campionato ha stabilito un nuovo primato personale (14 gol). Thuram, l’obiettivo è a portata! Manca un guizzo . TRAMPOLINO – Domenica contro la Lazio, Thuram tornerà titolare dopo aver riposato contro il Torino. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram, si torna a correre! Si punta a un doppio record – CdS

