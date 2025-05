Terremoto in Federazione accuse gravissime | lascia il presidente

In un momento di apparente stabilità per il calcio internazionale, un’improvvisa scossa istituzionale ha mandato onde d’urto fino ai vertici sportivi di una delle federazioni più potenti e influenti. Il fulmine a ciel sereno non riguarda un campo da gioco, né una sconfitta o una clamorosa esclusione da un torneo. È qualcosa di più profondo, che affonda le radici nei palazzi della giustizia e nei meccanismi decisionali di una federazione storicamente centrale nel panorama mondiale. Quando la politica sportiva si intreccia con le inchieste giudiziarie, gli effetti possono essere destabilizzanti. E in questo caso, lo sono stati in modo immediato. La rimozione forzata di un alto dirigente ha aperto un vuoto decisionale che rischia di compromettere, o quanto meno complicare, scelte già annunciate e processi già avviati. 🔗Leggi su Sportface.it