Terra piatta alieni e falso sbarco sulla Luna | l’80% dei giovani guarda post su teorie complottiste e il 91% degli insegnanti è preoccupato per il fenomeno

Nell'era digitale, teorie complottiste come la Terra piatta e il falso sbarco sulla Luna attraggono l'80% dei giovani, destando preoccupazione nel 91% degli insegnanti. L’eccesso di informazioni, amplificato da nuove tecnologie e intelligenza artificiale, richiede un attento discernimento per separare realtà da finzione nel panorama informativo contemporaneo.

L’avvento delle nuove tecnologie e l’avanzata dei sistemi d’intelligenza artificiale hanno condotto ad una sorta di bulimia informativa in cui un flusso ininterrotto di notizie deve essere continuamente vagliato, verificato e confrontato con altre informazioni affinché l’informazione giornalistica possa essere intesa come servizio al cittadino. Le società contemporanee convivono da anni con queste dinamiche, ma è innegabile che l’esposizione ad un così alto numero di notizie possa generare interrogativi sulla qualità delle stesse e sui rischi di disinformazione. L'articolo Terra piatta, alieni e falso sbarco sulla Luna: l’80% dei giovani guarda post su teorie complottiste e il 91% degli insegnanti è preoccupato per il fenomeno . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Terra piatta: cosa accadrebbe se lo fosse?

informazione.it scrive: La gravità però, ne è la risposta. La terra piatta e le sue stranezze Dando alla Terra la forma di una moneta, la forza di gravità cambierebbe a seconda del nostro posizionamento sulla superficie.

“Gli alieni hanno invaso la terra”, annuncio in radio: la gente scappa per le strade terrorizzata

Segnala youmovies.it: E se gli alieni avessero invaso la terra e ve lo dicessero alla radio, situazione tragica con la gente che scappa per la strada terrorizzata. Scopriamo cosa è accaduto. “Gli alieni hanno invaso la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus in Una nuova fonte di impegno e nella terra delle opportunità

In più ricompense gratuite per chi gioca con una Posse e altro La giustizia nella frontiera è precaria, dura e spietata in un ambiente simile.