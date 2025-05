Quarantasei sindaci, affiancati dai cittadini dei rispettivi territori, in presidio per urlare ancora una volta il proprio “No” al progetto di un termovalorizzatore all’interno dei confini della Montello Spa, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rifiuti che nell’estate del 2023 aveva fatto il primo passo formale con la Provincia di Bergamo per richiedere un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzata al rilascio di un Provvedimento Autorizzatorio Unico, propedeutico all’installazione dell’impianto. La schiera dei contrari al progetto si è allargata rapidamente, per una questione che ha attirato le attenzioni anche di Regione Lombardia ed è finita sul tavolo dei ministri della Salute e dell’Ambiente grazie alle interrogazioni parlamentari dell’onorevole bergamasco Devis Dori: dalla A di Albano Sant’Alessandro alla Z di Zandobbio, passando per Bergamo e la stessa Montello, dalle valli Seriana e Cavallina alla Bassa, in piazza Vittorio Veneto dalle 15 di sabato 17 maggio sono attese centinaia di persone in rappresentanza di una buona fetta della provincia bergamasca. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Termovalorizzatore Montello, 46 Comuni in piazza per dire no: niente sospensiva, mercoledì si apre la Conferenza dei Servizi