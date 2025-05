TEDxBergamo Ghisaberti | Affronteremo il potere | tema quanto mai attuale

Domenica 25 maggio al teatro Donizetti di Bergamo si terrà la nona edizione di TEDxBergamo dal titolo “Potere”. L’incontro multidisciplinare sbarcato in terra orobica nel 2014 sul modello delle conferenze TED. Saranno presenti undici speaker e due performer, con argomenti che trattano dall’intelligenza artificiale all’arte, dall’educazione alla geopolitica, dall’inclusione alle scienze cognitive, dallo sport alla leadership, dal mondo del non profit fino alla tassonomia, si esibiranno sul palco settecentesco teatro Donizetti. Ma cos’è un TED? È un nuovo modo di proporre idee, concetti ed emozioni. Al teatro gli speaker avranno a disposizione al massimo 18 minuti, in cui dovranno mettere in gioco se stessi attraverso strumenti e modalità e quello in cui credono per condividerlo con il pubblico, mescolando le loro esperienze con le nostre. 🔗Leggi su Bergamonews.it