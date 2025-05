Teatro in classe Premiati i giovani critici del liceo linguistico Alpi

La terza C del liceo linguistico Ilaria Alpi si è aggiudicata la targa di vincitrice di ‘ Teatro in Classe ’, l’evento organizzato dal Resto del Carlino in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione Ert Teatro Nazionale. La fase conclusiva della dodicesima edizione dell’evento, culminato come di consueto con la consegna delle targhe ai partecipanti, si è svolta ieri mattina nella scenografica cornice del Teatro Bonci. In tutto, durante il corso dell’anno scolastico, sono stati coinvolti 153 studenti e studentesse, che dopo aver assistito a uno spettacolo al ‘Bonci’, si sono messi all’opera redigendo recensioni che sono poi state pubblicate sulle pagine del Carlino. Il risultato si è dunque tradotto in sei pagine firmate dagli alunni del liceo scientifico Righi di Cesena e di Bagno di Romagna, del liceo linguistico Alpi (con due gruppi classe), dell’istituto agrario Garibaldi Da Vinci e del liceo classico Monti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro in classe. Premiati i giovani critici del liceo linguistico Alpi

Teatro in classe. Premiati i giovani critici del liceo linguistico Alpi

